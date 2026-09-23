Повернули колишнього: ЮКСА оголосила ім'я нового тренера
Микола Цимбал
ФК ЮКСА
Микола Цимбал став головним тренером представника Першої ліги ЮКСА.
Про це повідомила пресслужба клубу з Тарасівки.
Фахівець уже очолював команду в сезоні-2023/24. Під його керівництвом вона здобула срібні медалі Другої ліги та підвищилась у класі.
Останнім місцем роботи Цимбала було житомирське Полісся, де він працював у скаутському відділі. Протягом кар'єри також очолював Минай і кіпрський Іпсонас.
Зазначимо, що напередодні ЮКСА розпрощалась з Андерсоном Рібейро. Бразилець був звільнений після сутички з тіньовим керівником клубу.
Наразі тарасівці посідають десяте місце в турнірній таблиці Першої ліги. Наступний матч команда проведе 26 вересня проти Вікторії.