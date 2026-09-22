ЮКСА звільнила іноземного тренера після сутички з тіньовим керівником: клуб може повернути Цимбала

Футбольний клуб ЮКСА, який виступає в Першій лізі України, припинив співпрацю з головним тренером Андерсоном Рібейро. При цьому рішення про розставання з бразильським фахівцем було пов'язане не лише з турнірним становищем команди.

Про це повідомляє тelegram-канал ufua_project, інформацію підтверджують джерела "Чемпіона" у клубі з Тарасівки.

На одному з нещодавніх тренувань ЮКСА між Рібейро та агентом Пабло Буено, якого називають тіньовим керівником клубу, стався словесний конфлікт. Ситуація ледь не переросла у фізичне протистояння – розбороняти тренера та Буено довелося футболістам.

Саме цей інцидент став причиною розставання ЮКСА з Рібейро. Таким чином, десяте місце команди після восьми турів Першої ліги не було головним фактором у рішенні клубу.

Крім того, ЮКСА має борги перед колишніми працівниками та футболістами, а нинішні гравці й представники персоналу стикаються із затримками виплати заробітної плати.

Рібейро очолив ЮКСА влітку 2025 року. Після восьми турів поточного сезону команда набрала дев'ять очок і посідає десяте місце в турнірній таблиці Першої ліги.

Замінити Рібейро на посаді головного тренера має Микола Цимбал, який уже працював із ЮКСА у дебютному у професійній історії клубу сезоні-2023/24. Саме Цимбал вивів "хрестоносців" у Першу лігу.

Поточним місцем роботи 42-річного українського фахівця є скаутинговий відділ житомирського Полісся. Також Цимбал очолював Минай та кіпрський Іпсонас.

Пабло Буено співпрацює з ЮКСА з 2021 року. Саме після укладання угоди з бразильським футбольним агентом у складі команди з'явилася велика кількість легіонерів, переважно бразильців.