ЮКСА поступилась Кудрівці у видовищному матчі з 7 голами

Сьогодні, 5 жовтня, відбувся матч 10 туру Першої ліги України сезону-2024/25, де зійшлися ЮКСА та Кудрівка.

Поєдинок завершився з рахунком 3:4 на користь гостів.

Вже на 7 хвилині матчу Кудрівка реалізувала момент, та вийшла вперед з голом Андрія Сторчоуса, а через 11 хвилин Дмитро Коркішко шедевральним ударом подвоїв перевагу гостів.

ЮКСА змогла відіграти один м'яч на 26-й хвилині, але через пенальті, яке реалізував Коркішко, наздогнати кудрівчан було важче.

Втім, голи Синьогуба та Вави на 54 і 64 хвилині відповідно зрівняли рахунок зустрічі

На 74 хвилині Легостаєв знову вивів Кудрівку вперед. "Хрестоносці" мали шанс вибороти нічию, але Парагвай не зумів реалізувати штрафний, пробивши над поперечиною.

Чемпіонат України – Перша ліга 2024/25

10 тур, 5 жовтня

ЮКСА – Кудрівка 3:4 (1:3)

Голи: 0:1 – 7 Сторчоус, 0:2 – 18 Коркішко, 1:2 – 26 Казаков, 1:3 – 30 Коркішко (пен), 2:3 – 54 Синьогуб, 3:3 – 64 Вава, 3:4 – 74 Легостаєв.

Нагадаємо, напередодні Агробізнес переміг Металіст, Епіцентр зіграв унічию з Нивою Т, Буковина розписала нічию із Прикарпаттям.