Сабо: Під час гри росіяни називали мене фашистом

Ще за часів СРСР російські футболісти називали Йожефа Сабо фашистом.

Про це колишній гравець та тренер київського Динамо розповів у розмові з Дмитром Гордоном.

Коли я грав у Динамо Київ... Чому я їх ненавидів? Вони мене під час гри називали фашистом.

Ми грали проти Спартака, вони казали "фашист". Добре, якби говорили "гуцул" і таке інше, а то казали: "Ти фашист",

— сказав Сабо.