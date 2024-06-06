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Сабо: Під час гри росіяни називали мене фашистом

Игорь Чернявский — 6 червня, 14:43
Сабо: Під час гри росіяни називали мене фашистом

Ще за часів СРСР російські футболісти називали Йожефа Сабо фашистом.

Про це колишній гравець та тренер київського Динамо розповів у розмові з Дмитром Гордоном.

"Коли я грав у Динамо Київ... Чому я їх ненавидів? Вони мене під час гри називали фашистом. Ми грали проти Спартака, вони казали "фашист". Добре, якби говорили "гуцул" і таке інше, а то казали: "Ти фашист", — сказав Сабо.

Нагадаємо, нещодавно Йожеф заявив, що в українських клубах варто залишити по 20 гравців, а решту необхідно відправити на фронт.

Йожеф Сабо

Йожеф Сабо

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