Сабо: Під час гри росіяни називали мене фашистом
Ще за часів СРСР російські футболісти називали Йожефа Сабо фашистом.
Про це колишній гравець та тренер київського Динамо розповів у розмові з Дмитром Гордоном.
"Коли я грав у Динамо Київ... Чому я їх ненавидів? Вони мене під час гри називали фашистом. Ми грали проти Спартака, вони казали "фашист". Добре, якби говорили "гуцул" і таке інше, а то казали: "Ти фашист", — сказав Сабо.
Нагадаємо, нещодавно Йожеф заявив, що в українських клубах варто залишити по 20 гравців, а решту необхідно відправити на фронт.