Сабо: У заявці українських клубів достатньо мати 20 гравців, решті треба захищати нашу країну

Колишній головний тренер київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо вважає, що клубам Української Прем'єр-ліги достатньо мати 20 гравців у заявці, а решті спортсменів, старше 25 років, треба захищати країну.

Його слова передає FanDay.net.

"Топові українські футболісти повинні грати, але по блату набирати не треба. У заявці українських клубів достатньо мати 20 гравців, не більше. Цього достатньо. У нас не Англія, де через три дні грають. Решті, від 25 років, треба брати зброю в руки і захищати нашу країну. Ну не вистачає в нас людей в армії! Кожному з нас доведеться воювати", — сказав Сабо.

Нагадаємо, бронь від мобілізації вже отримали шість клубів УПЛ. Це Динамо, Шахтар, Кривбас, Дніпро-1, Оболонь та Зоря.

Нещодавно об'єктом критичної інфраструктури визнали першолігові Карпати, які з наступного сезону виступатимуть у вищому дивізіоні України.

Варто також згадати інцидент навколо гравця Хуста Миколи Сираша. Його затримали на міському вокзалі та доправили в ТЦК.

Закарпатський клуб попросив підтримки в Української асоціації футболу, але там відповіли, що нічим допомогти не можуть. До слова, УАФ також заброньована від мобілізації.