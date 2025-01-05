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Сабо: Навіть не знаю, хто буде тепер керувати Карпатами

Микола Дендак — 5 січня 2025, 18:32
Сабо: Навіть не знаю, хто буде тепер керувати Карпатами
Йожеф Сабо
ФК Динамо

Колишній наставник київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо прокоментував злиття Карпат і Руха. Він не впевнений, що причина цього рішення у грошах.

Слова наставника передає Sport.ua.

"Яка моя думка з цього приводу? У людей є гроші, а один з них хоче утримувати команду. Та й друга тепер теж... Щодо Карпат, то навіть не знаю, хто там буде керувати. Не думаю, що це рішення прийняли через проблеми з грошима у Козловського, у нього вони є. Втім, що зараз гадати. Подивимось, як воно буде", – сказав Сабо.

Нагадаємо, Рух та Карпати оголосили, що з наступного сезону об'єднаються в одну команду. Рух дограє сезон в УПЛ-2024/25 без особливих завдань.

Також дехто з лідерів "чорно-жовтих" може підсилити Карпати вже у другій частині першості. Водночас Рух повністю зосередиться на підготовці молодих талантів своєї академії.

Карпати Рух Йожеф Сабо

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