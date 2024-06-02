Сабо: Не впевнений, що Зінченко буде основним у збірній України

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо не впевнений, що Олександр Зінченко з Арсенала буде основним у національній команді.

Його слова передає Український футбол.

"Мене дуже часто запитують про Зінченка. Він хороший, технічний футболіст, але без відбору, мало б'є по воротах і не забивний! Тому він зараз і не грає в Арсеналі, Артета зрозумів, що припустився помилки, підписавши Зінченка. Де він буде в новому сезоні поки незрозуміло. Я навіть не впевнений, що Зінченко буде основним у збірній України. У нас середня лінія і без нього непогана", — сказав Сабо.

У сезоні-2023/24 Зінченко зіграв 35 матчів, забив 1 м'яч та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, напередодні збірна України провела перше тренування в Німеччині.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини (3 червня), Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня).

Збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.