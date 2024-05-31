Збірна України провела перше тренування у Німеччині

Збірна України з футболу прибула у Німеччину, де провела перше тренування на полі клубу Ельтерсдорф з баварського міста Ерлангена.

Про це повідомляє УАФ.

У розминці та біговій роботі взяли участь усі 24 гравці, які наразі присутні в розташування "синьо-жовтих". Надалі футболісти виконали вправи на техніку роботи з мʼячем.

Після цього команду розділили на групи для ігрових серій із тактичними завданнями.

Індивідуально працювали Георгій Судаков та Віталій Миколенко, які завершують процес реабілітації після раніше отриманих ушкоджень.

У п'ятницю, 31 травня, українська команда продовжить роботу на першому зборі перед фінальним турніром Євро-2024 в режимі дворазових тренувань.

Нещодавно головний тренер національної команди Сергій Ребров оголосив список футболістів, які готуватимуться до Євро-2024, яке пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини, Польщі та Молдови.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.