Сезон-2023/24 став для європейського футболу рекордним в плані доходів

Доходи європейського футболу у сезоні-2023/24 досягли рекордної позначки в 38 мільярдів євро.

Про це повідомляє The Ahletic.

Сьогодні, 12 червня, провідна аудиторська компанія "Deloitte" опублікувала 34-й щорічний огляд фінансів футболу. Вона повідомила про зростання обороту по всьому континенту на 8%.

Так звана "велика п'ятірка" (вищі дивізіони Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції) як і раніше приносять найбільші цифри, а їх сукупний дохід вперше перевищив 20 мільярдів.

Понад третина цієї суми продовжує надходити від 20 клубів АПЛ, які повідомили про 4%-ве зростання у порівнянні з кампанією-2022/23.

У той же час німецька Бундесліга стала єдиною великою європейською лігою, в якій спостерігався спад доходів, що знизилися на 1% у річному обчисленні до 3,8 мільярда.

Сукупні доходи європейського футболу, що включають національні ліги та національні асоціації, постійно зростали з початку століття. За прогнозами "Deloitte", вони продовжать зростати в наступні два роки. За оцінками компанії, доходи зростуть до 39,3 мільярда в сезоні-2024/25, а потім знову збільшаться до 43,1 мільярда у кампанії-2025/26.

Однак серед цих позитивних прогнозів є й тривожні знаки. У звіті "Deloitte" йдеться про невелике зростання доходів п'яти найбільших ліг у 2024-2025 роках, після чого вони стабілізуються в наступному сезоні.

Це пов'язано переважно з глибокою невизначеністю щодо прав на трансляцію Ліги 1, але прогнозується, що цифри для Серії А та Бундесліги залишаться незмінними. Ці прогнози свідчать про те, що місце Прем'єр-ліги як лідера ринку лише зростатиме.

Раніше з'явилася інформація, що зірка НБА може допомогти клубу АПЛ з єврокубковою проблемою, ставши його співвласником.