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Зірка НБА може допомогти клубу АПЛ з єврокубковою проблемою, ставши його співвласником

Олексій Погорелов — 12 червня 2025, 09:45
Зірка НБА може допомогти клубу АПЛ з єврокубковою проблемою, ставши його співвласником
Джиммі Батлер
Голден Стейт Ворріорз

Консорціум керівників сфери спорту та розваг, до якого входить зірка НБА Джиммі Батлер, готується зробити пропозицію щодо придбання 43% акцій Крістал Пелес.

Про це повідомляє The Athletic.

Групу очолюють колишній спортивний директор Morgan Stanley Беджан Есмаїлі та колишній адвокат Roc Nation Ваджид Мір. За інформацією джерела, консорціум запропонує Джону Текстору, мажоритарному власнику "орлів", 200 мільйонів доларів за 43% акцій лондонського клубу.

Очікується, що Текстор погодиться на цю пропозицію, оскільки це допоможе вирішити одне важливе питання.

Проблема в тому, що Джон Текстор є власником ще й французького Ліона, який, як і Крістал Пелес, кваліфікувався до групової стадії Ліги Європи наступного сезону. А за правилами УЄФА в одному турнірі не можуть змагатися два клуби, які належать одній і тій самій людині.

Через те, що Ліон фінішував у чемпіонаті Франції вище за Крістал Пелес у чемпіонаті Англії (6 проти 12), то саме "орли" будуть виключені з Ліги Європи.

Нагадаємо, що у квітні частку в іншому англійському клубі, Евертоні, придбав головний тренер Даллас Маверікс Джейсон Кідд.

Чемпіонат Англії, АПЛ Крістал Пелес Джиммі Батлер Голден Стейт Ворріорз

Джиммі Батлер

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