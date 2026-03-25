Європейські вболівальники подали скаргу на ФІФА до Єврокомісії через ціни на квитки чемпіонату світу

Організація Football Supporters Europe та група із захисту прав споживачів Euroconsumers подали 18-сторінкову скаргу до Європейської комісії у Брюсселі на цінову політику ФІФА щодо квитків на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми закликаємо Європейську комісію негайно вжити тимчасових заходів, щоб покласти край цим експлуататорським практикам до початку чемпіонату 2026 року".

Скаржники звинувачують Міжнародну федерацію футболу в оманливій рекламі, неконтрольованому динамічному ціноутворенні, агресивних тактиках продажу та відсутності прозорості щодо розташування місць і політики повернення коштів.

У спільній заяві організацій зазначається, що ФІФА використовує монопольне становище для встановлення умов та цін, які ніколи не були б прийнятними на конкуретному ринку.

Зокрема, вони зазначають, що вартість найдешевшої перепустки на фінальний матч на стадіоні "Мет-Лайф" у Нью-Джерсі становить 4185 доларів, що у сім разів дорожче за аналогічний квиток на фінал світової першості 2022 року в Катарі.

Нагадаємо, напередодні ФІФА та платформа Ютуб узгодили умови партнерства, згідно з якими телемовники турніру зможуть транслювати перші 10 хвилин поєдинків та обрані повні матчі для залучення нової аудиторії.

Сам чемпіонат світу 2026 року розпочнеться 11 червня поєдинком між збірними Мексики та Південної Африки в Мехіко.