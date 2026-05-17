Батько не відпустив гравця збірної Тунісу на чемпіонат світу

Олег Дідух — 17 травня 2026, 10:02
Луе Бен Фархат
19-річний нападник Карлсруе Луе Бен Фархат не виступить на чемпіонаті світу-2026 через заборону від свого батька.

Про це повідомляє Foot Africa.

Напередодні головний тренер збірної Тунісу Сабрі Лямуші опублікував заявку команди на чемпіонат світу-2026. Прізвища Бен Фархата в ній не опинилося.

Лямуші планував викликати 19-річного нападника на турнір, проте Бен Фархат відмовився виступати на турнірі.

Річ у тім, що батько гравця вирішив, що нападник не готовий до турніру, і участь у чемпіонаті світу-2026 знизить його привабливість на трансферному ринку.

"Я отримав телефонний дзвінок від Батька Луе Бен Фархата. Він сказав, що його зарано включати до складу і відмовився від виклику. Я був шокований. Я подзвонив до самого Луе, він не взяв слухавку. Я передзвонив його батьку – він теж не відповів. Це неповага. Питання закрите", – заявив Лямуші.

У поточному сезоні на рахунку Бен Фархата 6 голів у 19 матчах другої німецької Бундесліги за Карлсруе. У березні він дебютував за збірну Туреччини, взявши участь у 2 товариських матчах.

Чемпіонат світу з футболу 2026

