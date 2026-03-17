ФІФА та YouTube уклали угоду про показ матчів чемпіонату світу 2026 року

Міжнародна федерація футболу та платформа YouTube узгодили умови партнерства щодо показу матчів майбутнього чемпіонату світу.

Про це повідомляє ESPN.

У межах угоди телемовники турніру отримають можливість транслювати перші 10 хвилин поєдинків у прямому етері на відеоплатформі для залучення молодої аудиторії до перегляду на традиційних каналах.

Також правовласники зможуть показувати певну кількість обраних матчів у повному обсязі на своїх ресурсах у YouTube, водночас інформуючи, де можливо подивитися інші поєдинки світової першості.

Окрім того, ФІФА опублікує на платформі деякі архівні матеріали, включно з повними записами минулих ігор.

Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація футболу дозволила трансляторам показувати рекламу під час трихвилинних пауз на воду на ЧС-2026.

Сам турнір стартує 11 червня поєдинком між збірними Мексики та Південної Африки в Мехіко.