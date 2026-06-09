Збірна України WU-19 вдруге розгромно програла США в товариському матчі

У вівторок, 9 червня, молодіжна жіноча збірна України WU-19 з футболу провела третій спаринг у межах тренувального збору в болгарському Бансько, у якому зазнала розгромної поразки від команди США.

Зустріч завершилася з рахунком 0:5.

Товариські матчі (Жінки, WU-19)

9 червня, Бансько (Болгарія)

Україна (WU-19) – США (WU-19) 0:5 (0:3)

Голи: 0:1 – 17 Краль, 0:2 – 35 Антонуччі, 0:3 – 38 Краль, 0:4 – 66 МакКін, 0:5 – 90 МакКін

Україна: Харченко, Купцова, Савкіна (к), Бєлкіна (Назаренко, 46), Осадча, Колодій (Козішкурт, 64), Паскаренко (Дерев'янко, 83), Глядун, Леспух, Олініченко, Іванченко.

США (стартовий склад): Фоліард, О'донел, Реймонд, Геманн, Буррус, Садлер, Антонуччі, Хілбьорн, Крал, Парсонс, Кеммерлі.

Нагадаємо, що в попередній зустрічі зі збірною США WU-19 "синьо-жовті" програли з рахунком 0:7.

У першому ж спарингу на зборах українська збірна в серії пенальті переграла Угорщину.