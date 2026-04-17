Жіноча збірна України U-19 програла Нідерландам у другому раунді відбору на Євро-2026 та вилетіла до Ліги В

Олексій Мурзак — 17 квітня 2026, 21:51
Жіноча збірна України U-19 програла Нідерландам у другому раунді відбору на Євро-2026 та вилетіла до Ліги В
УАФ

У п'ятницю, 17 квітня, жіноча збірна України U-19 провела третій і заключний матч другого раунду відбору на Євро-2026, у якому зазнала поразки від Нідерландів.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Ця поразка стала для "синьо-жовтих" третьою поспіль, у підсумку команда Олега Бортніка з нулем очок зайняла останнє місце в групі та завершила виступи у відборі. Наступний сезон команда розпочне у Лізі В.

Відбір Євро-2026 (WU-19)
Другий раунд. Група А5
17 квітня

Україна – Нідерланди 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 11 Ван Дейк, 0:2 – Тузані 63

Україна: Харченко, Яремчук (Осадча, 30), Ігнатенко, Савкіна, Авраменко, Купцова (Марценюк, 86), Коновалова, Бєлова (Артеменко, 86), Голованчук (Іванченко, 75), Мігаль, Ткачук (Жигадло, 46).

У попередніх матчах українки програли Швеції та Італії.

Нагадаємо, у першому раунді відбору "синьо-жовті" перемогли Боснію і Герцеговину та Сан-Марино, а у третьому турі розписали мирову з Румунією.

збірна України U-19

збірна України U-19

