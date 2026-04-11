Молодіжна жіноча збірна України поступилась Італії у відборі на Євро-2026
Молодіжна збірна України WU-19 поступилась Італії у першому матчі другого раунду кваліфікації Євро-2026.
Зустріч завершилась з рахунком 0:2.
Українки із 39 хвилини грали у меншості, коли було вилучено воротарку Соловйову. Суперниці змогли використати чисельну більшість у другій половини, коли голами відзначились Вентуреллі та Феррарезі.
Відбір Євро-2026 (WU-19)
Другий раунд. Група А5
11 квітня
Італія (WU-19) – Україна (WU-19) 2:0 (0:0)
Голи: 0:1 – 72 Вентуреллі, 0:2 – 78 Феррарезі
Україна: Соловйова, Купцова, Балацька (Марценюк, 46), Савка, Савкіна, Яремчук (Мігаль, 81), Ігнатенко (к), Голованчук, Бєлова, Коновалова (Харченко, 39), Ткачук.
Попереджені: Гідічі (85) – Марценюк (48), Савкіна (77)
Вилучена: Соловйова (39).
Також у квартеті з Україною перебувають команди Нідерландів та Швеції.
Переможці груп приєднаються до господаря, Боснії і Герцеговини, у фінальній стадії Євро-2026 (WU-19), яка проходитиме з 27 червня до 10 липня. Жеребкування форуму заплановано на 22 квітня.
Нагадаємо, у першому раунді відбору "синьо-жовті" перемогли Боснію і Герцеговину та Сан-Марино, а у третьому турі розписали мирову з Румунією.