Збірна України U-16 буде у другому кошику під час жеребкування відбору на Євро-2026

Юнацька збірна України (наразі вона U-16, гравці 2009 року народження) на підставі рейтингу УЄФА цієї вікової категорії перед жеребкуванням першого раунду відбору Євро-2026 (U-17) потрапила до кошика В.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Жеребкування відбудеться у швейцарському Ньйоні 5 грудня. Під час нього 54 команди будуть розділені на 12 груп по чотири учасники та дві групи по три учасники. Господар фінальної частини, збірна Естонії, також візьме участь у кваліфікації.

За підсумками першого раунду відбору 14 переможців груп і 14 команд, які посядуть другі місця, вийдуть до другого раунду в Лізі A. Решта 26 команд візьмуть участь у другому раунді в Лізі B.

Збірні, що потраплять до другого раунду відбору в Лізі А, навесні 2026 року змагатимуться за сім путівок до фінальної частини Євро-2026 (U-17). Естонія як господар турніру отримала перепустку автоматично. Відзначимо, що відбірний раунд у Лізі А є також кваліфікаційним раундом на ЧС-2026 (U-17) у Катарі.

До того ж команди з обох ліг другого раунду відбору боротимуться за підвищення та пониження між лігами перед першим раундом кваліфікації Євро-2028 (U-19).

Склад кошиків першого раунду відбору Євро-2026 (U-17)

Кошик А: Італія, Португалія, Англія, Франція, Бельгія, Іспанія, Чехія, Швейцарія, Польща, Греція, Хорватія, Сербія, Австрія, Північна Ірландія.

Кошик В: Німеччина, Ісландія, Словенія, Туреччина, Нідерланди, Данія, Україна, Словаччина, Швеція, Норвегія, Ізраїль, Угорщина, Ірландія, Фінляндія.

Кошик С: Литва, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Люксембург, Румунія, Албанія, Косово, Кіпр, Болгарія, Грузія, Уельс, Латвія, Північна Македонія, білорусь.

Кошик D: Шотландія, Казахстан, Азербайджан, Естонія, Вірменія, Молдова, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Фарерські о-ви, Гібралтар, Ліхтенштейн.

Господарі мінітурнірів у кожній групі будуть узгоджені після жеребкування. Матчі проходитимуть з 1 липня до 18 листопада 2025 року.

Раніше у Братиславі відбулось жеребкування фінального турніру Євро-2025 (U-21).

Молодіжна збірна України потрапила у групу D, де зіграє з Нідерландами, Данією та Фінляндією. Перший матч "синьо-жовтих" відбудеться 12 червня проти Данії.