Визначились суперники молодіжної збірної України на Євро-2025
У Братиславі відбулось жеребкування фінального турніру Євро-2025 (U-21).
Молодіжна збірна України потрапила у групу D, де зіграє з Нідерландами, Данією та Фінляндією.
Перший матч "синьо-жовтих" відбудеться 12 червня проти Данії.
Євро-2025 (U-21), Груповий раунд
Група А: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія.
Група В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія.
Група С: Португалія, Франція, Польща, Грузія.
Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія.
Нагадаємо, що фінальний турнір Євро-2025 (U-21) проходитиме з 11-го до 28 червня 2025 року у восьми містах (Братислава, Трнава, Дунайська Стреда, Кошиці, Жиліна, Тренчин, Нітра, Пряшів).