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Визначились суперники молодіжної збірної України на Євро-2025

Олександр Булава — 3 грудня 2024, 20:51
Визначились суперники молодіжної збірної України на Євро-2025

У Братиславі відбулось жеребкування фінального турніру Євро-2025 (U-21).

Молодіжна збірна України потрапила у групу D, де зіграє з Нідерландами, Данією та Фінляндією.

Перший матч "синьо-жовтих" відбудеться 12 червня проти Данії.

Євро-2025 (U-21), Груповий раунд

Група А: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія.

Група В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія.

Група С: Португалія, Франція, Польща, Грузія.

Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія.

Нагадаємо, що фінальний турнір Євро-2025 (U-21) проходитиме з 11-го до 28 червня 2025 року у восьми містах (Братислава, Трнава, Дунайська Стреда, Кошиці, Жиліна, Тренчин, Нітра, Пряшів).

Молодіжна збірна України Євро-2025 U-21

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