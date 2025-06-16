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Бражко: Був неправий через першу жовту картку

Олег Дідух — 16 червня 2025, 16:49
Бражко: Був неправий через першу жовту картку
Володимир Бражко
УАФ

Капітан збірної України U-21 Володимир Бражко вибачився за вилучення у матчі другого туру групового етапу молодіжного Євро-2025 проти Фінляндії (перемога 2:0).

Відповідний пост хавбек написав на своїй сторінці в Instagram.

"Був неправий через першу жовту картку, моя відповідальність. Висновки зроблені, продовжуємо працювати далі.

Пишаюся командою, яка боролася до кінця та виграла цей матч, що зараз найважливіше. Зроблю все, щоб більше не підвести. Дякую за підтримку та віру. Вона дуже багато значить для мене", – написав півзахисник.

Нагадаємо, першу жовту картку на 55 хвилин Бражко отримав за неігровий епізод – відкинув м'яч від суперника. Друге попередження Володимир отримав у компенсований до другого тайму час.

Збірна України U-21 Володимир Бражко Євро-2025

Володимир Бражко

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