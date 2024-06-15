Євро-2024 за 2 дні повторило історичний показник всіх чемпіонатів Європи разом
У перші два дні чемпіонату Європи-2024 у двох матчах перші тайми завершувалися з різницею в 3 і більше м'ячі, що відбувалося двічі за всю історію.
Про це повідомляє Squawka.
Раніше таке траплялося на Євро-1984 (Франція — Бельгія 3-0) та у розіграші 2016 року (Франція — Ісландія 3:0).
Нагадаємо, на цьогорічному ЧЄ перевага у 3 м'ячі була зафіксована в матчі-відкритті між Німеччиною та Шотландією у групі А та у поєдинку Іспанії проти Хорватії в групі В.