Євро-2024 за 2 дні повторило історичний показник всіх чемпіонатів Європи разом

У перші два дні чемпіонату Європи-2024 у двох матчах перші тайми завершувалися з різницею в 3 і більше м'ячі, що відбувалося двічі за всю історію.

Про це повідомляє Squawka.

Раніше таке траплялося на Євро-1984 (Франція — Бельгія 3-0) та у розіграші 2016 року (Франція — Ісландія 3:0).

In Men's European Championship history, only four teams have led by 3+ goals at half-time:



◎ France 3-0 Belgium (1984)

◎ France 3-0 Iceland (2016)

◉ Germany 3-0 Scotland (2024)

◉ Spain 3-0 Croatia (2024)



50% of them within the first three games of #EURO2024 https://t.co/mwyUksVho1 — Squawka (@Squawka) June 15, 2024

Нагадаємо, на цьогорічному ЧЄ перевага у 3 м'ячі була зафіксована в матчі-відкритті між Німеччиною та Шотландією у групі А та у поєдинку Іспанії проти Хорватії в групі В.