Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Євро-2024 за 2 дні повторило історичний показник всіх чемпіонатів Європи разом

Микола Дендак — 15 червня, 20:25
Євро-2024 за 2 дні повторило історичний показник всіх чемпіонатів Європи разом

У перші два дні чемпіонату Європи-2024 у двох матчах перші тайми завершувалися з різницею в 3 і більше м'ячі, що відбувалося двічі за всю історію.

Про це повідомляє Squawka.

Раніше таке траплялося на Євро-1984 (Франція — Бельгія 3-0) та у розіграші 2016 року (Франція — Ісландія 3:0).

Нагадаємо, на цьогорічному ЧЄ перевага у 3 м'ячі була зафіксована в матчі-відкритті між Німеччиною та Шотландією у групі А та у поєдинку Іспанії проти Хорватії в групі В.

Євро Збірна Шотландії з футболу Збірна Іспанії з футболу Збірна Хорватії з футболу Збірна Німеччини з футболу Євро-2024 з футболу

Євро-2024 з футболу

Відповідей більше, ніж питань. Яким буде склад збірної України в матчах Євро-2024
Джака: Тренерська ліцензія дозволила мені по-іншому поглянути на гру
Збірна Бельгії — збірна Словаччини: де дивитися матч Євро-2024
Тренер Швейцарії: Наступного тижня ми повинні зіграти краще
Ямал став наймолодшим гравцем в історії Євро

Останні новини