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Ексгравець збірної України спростував, що Феєнорд цікавиться лідером Полісся

Руслан Травкін — 25 жовтня, 11:55
Ексгравець збірної України спростував, що Феєнорд цікавиться лідером Полісся
Олександр Назаренко
Полісся

Колишній гравець збірної України Євген Левченко, який більшість кар'єри провів у Нідерландах, не підтвердив той факт, що Феєнорд цікавиться лідером Полісся Олександром Назаренком.

Про це він сказав в інтерв'ю Українському футболу.

"З того, що мені відомо, конкретних розмов нема. Я не виключаю того, що Саша десь у списках скаутів Фейєнорда може бути присутнім, але це не лонг-лист і не шорт-лист. Потенційно це гравець, який може бути на олівці Фейєнорда", – сказав Левченко.

Зараз Левченко очолює профспілку футболістів з Нідерландів (VVCS). За збірну України він відіграв 8 поєдинків.

Хоч Левченко і проживає в Нідерландах він має тверду громадянську позицію і часто акцентує увагу на війні в Україні. У себе у соцмережах він розкритикував Генсека ООН Антоніу Гутерріша за візит до Росії та рукостискання з Путіним.

Полісся Феєнорд Євген Левченко Олександр Назаренко

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