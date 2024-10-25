Ексгравець збірної України спростував, що Феєнорд цікавиться лідером Полісся

Колишній гравець збірної України Євген Левченко, який більшість кар'єри провів у Нідерландах, не підтвердив той факт, що Феєнорд цікавиться лідером Полісся Олександром Назаренком.

Про це він сказав в інтерв'ю Українському футболу.

" З того, що мені відомо, конкретних розмов нема. Я не виключаю того, що Саша десь у списках скаутів Фейєнорда може бути присутнім, але це не лонг-лист і не шорт-лист. Потенційно це гравець, який може бути на олівці Фейєнорда", – сказав Левченко.

Зараз Левченко очолює профспілку футболістів з Нідерландів (VVCS). За збірну України він відіграв 8 поєдинків.

Хоч Левченко і проживає в Нідерландах він має тверду громадянську позицію і часто акцентує увагу на війні в Україні. У себе у соцмережах він розкритикував Генсека ООН Антоніу Гутерріша за візит до Росії та рукостискання з Путіним.