Левченко – про Путіна і генсека ООН: Вбивця і раб

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко назвав "рабом" генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, який потиснув руку очільнику Росії Володимиру Путіну.

"Вбивця і раб. Тут нема чого додати".

A murderer and a slave. There’s nothing to add. pic.twitter.com/bujm5XbXX4 — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) October 24, 2024

Відзначимо, що Гутерріш прибув із неанонсованим візитом до російської Казані у день початку триденного саміту країн BRICS.

Раніше Гутерріш постійно критикував дії Росії, заявляючи, що триваюча військова операція Москви в Україні створює "небезпечний прецедент" для світу. Глава ООН неодноразово закликав до справедливого миру, який поважатиме міжнародне право і територіальну цілісність України.

Саміт БРІКС відбувся із 22 по 24 жовтня в російському місті Казань. На ньому були присутні лідери 22 країн.

Неформальне об’єднання БРІКС отримало свою назву за першими літерами держав-учасниць – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Минулого року до них долучились Іран, ОАЕ, Ефіопія та Єгипет.

БРІКС вважають геополітичним опонентом групи G7 і "західним" фінансовим установам, як Світовий банк та МВФ.