Левченко – про Путіна і генсека ООН: Вбивця і раб
Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко назвав "рабом" генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, який потиснув руку очільнику Росії Володимиру Путіну.
"Вбивця і раб. Тут нема чого додати".
Відзначимо, що Гутерріш прибув із неанонсованим візитом до російської Казані у день початку триденного саміту країн BRICS.
Раніше Гутерріш постійно критикував дії Росії, заявляючи, що триваюча військова операція Москви в Україні створює "небезпечний прецедент" для світу. Глава ООН неодноразово закликав до справедливого миру, який поважатиме міжнародне право і територіальну цілісність України.
Саміт БРІКС відбувся із 22 по 24 жовтня в російському місті Казань. На ньому були присутні лідери 22 країн.
Неформальне об’єднання БРІКС отримало свою назву за першими літерами держав-учасниць – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Минулого року до них долучились Іран, ОАЕ, Ефіопія та Єгипет.
БРІКС вважають геополітичним опонентом групи G7 і "західним" фінансовим установам, як Світовий банк та МВФ.