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Ванат удруге поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ

Станіслав Лисак — 25 травня 2025, 21:51
Ванат удруге поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ
ФК Динамо Київ

Футболіст Динамо Київ Владислав Ванат удруге поспіль став найкращим бомбардиром чемпіонат України з футболу.

У сезоні-2024/2025 форвард киян відзначився 17 разів та випередив нападника Кривбаса Єгора Твердохліба, який забив 14 м'ячів в УПЛ.

Для Ваната ця нагорода стала другою поспіль. У попередній кампанії Владислав забив 14 голів та також забрав "золоту бутсу" чемпіонату України.

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Найкращим асистентом УПЛ став півзахисник Олександрії Микита Кравченко, а воротарем – ще один гравець "містян" Георгій Єрмаков, який провів 15 "сухих" матчів у сезоні.

Зазначимо, що за підсумком 30 туру Української Прем'єр-ліги визначився останній учасник єврокубків від України.

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