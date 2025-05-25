Ванат удруге поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ

Футболіст Динамо Київ Владислав Ванат удруге поспіль став найкращим бомбардиром чемпіонат України з футболу.

У сезоні-2024/2025 форвард киян відзначився 17 разів та випередив нападника Кривбаса Єгора Твердохліба, який забив 14 м'ячів в УПЛ.

Для Ваната ця нагорода стала другою поспіль. У попередній кампанії Владислав забив 14 голів та також забрав "золоту бутсу" чемпіонату України.

Найкращим асистентом УПЛ став півзахисник Олександрії Микита Кравченко, а воротарем – ще один гравець "містян" Георгій Єрмаков, який провів 15 "сухих" матчів у сезоні.

Зазначимо, що за підсумком 30 туру Української Прем'єр-ліги визначився останній учасник єврокубків від України.