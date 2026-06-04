Єрмаков: У Ротаня та Мальдери багато речей схожих за задумкою

Голкіпер Маккабі Хайфа Георгій Єрмаков розповів про тактичні вимоги до воротарів головного тренера збірної України Андреа Мальдери.

Слова Єрмакова наводить Взбірна.

"Дуже чітко і зрозуміло вибудувана робота кожного гравця на полі. Кожен розуміє що і в якій ситуації йому робити — потім це все складається в єдину картину на полі. Особливо це стосується розбору суперника: як він буде діяти, готовність до різних сценаріїв.

Вимогливість Мальдери до воротарів? Я звик до цього, дякуючи Руслану Петровичу. У Ротаня та Мальдери є багато речей схожих за задумкою. Тому в мене є база і розуміння того, що хоче тренер від мене", – заявив воротар.