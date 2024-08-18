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Ярмолюк у запасі Брентфорда на матч проти Крістал Пелес в 1 турі АПЛ

Андрій Яросименко — 18 серпня, 15:11
Ярмолюк у запасі Брентфорда на матч проти Крістал Пелес в 1 турі АПЛ
Єгор Ярмолюк
Getty images

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк залишився у запасі стартового складу команди на матч проти Крістал Пелес.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Brentford Community Stadium" у Лондоні. Початок — о 16:00 за київським часом.

Зазначимо, також сьогодні гратиме Челсі, за який виступає Михайло Мудрик. Команда українця зустрінеться проти чинного чемпіона Англії — Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що захисник Арсенала Олександр Зінченко взяв участь у першому поєдинку нового сезону АПЛ, у якому "каноніри" впевнено перемогли Вулвергемптон.

Напередодні Манчестер Сіті у серії пенальті здолав Манчестер Юнайтед у матчі за Суперкубок Англії

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Крістал Пелес Єгор Ярмолюк

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