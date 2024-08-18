Ярмолюк у запасі Брентфорда на матч проти Крістал Пелес в 1 турі АПЛ
Єгор Ярмолюк
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Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк залишився у запасі стартового складу команди на матч проти Крістал Пелес.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Brentford Community Stadium" у Лондоні. Початок — о 16:00 за київським часом.
Зазначимо, також сьогодні гратиме Челсі, за який виступає Михайло Мудрик. Команда українця зустрінеться проти чинного чемпіона Англії — Манчестер Сіті.
Нагадаємо, що захисник Арсенала Олександр Зінченко взяв участь у першому поєдинку нового сезону АПЛ, у якому "каноніри" впевнено перемогли Вулвергемптон.
Напередодні Манчестер Сіті у серії пенальті здолав Манчестер Юнайтед у матчі за Суперкубок Англії