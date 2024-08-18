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Челсі Мудрика прийматиме Манчестер Сіті, Брентфорд Ярмолюка зіграє з Крістал Пелес у 1 турі АПЛ

Станіслав Лисак — 18 серпня, 08:24
Челсі Мудрика прийматиме Манчестер Сіті, Брентфорд Ярмолюка зіграє з Крістал Пелес у 1 турі АПЛ

Сьогодні, 18 серпня, відбудеться два матчі першого туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Зокрема, Челсі, за який виступає Михайло Мудрик зустрінеться з чинним чемпіоном Манчестер Сіті, а Брентфорд Єгора Ярмолюка прийматиме лондонський Крістал Пелес.

Чемпіонат Англії — АПЛ
1 тур, 18 серпня

16:00. Брентфорд — Крістал Пелес

18:30. Челсі — Манчестер Сіті

Нагадаємо, що захисник Арсенала Олександр Зінченко взяв участь у першому поєдинку нового сезону АПЛ, у якому "каноніри" впевнено перемогли Вулвергемптон.

Напередодні Манчестер Сіті у серії пенальті здолав Манчестер Юнайтед у матчі за Суперкубок Англії

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Крістал Пелес Манчестер Сіті Челсі Михайло Мудрик Єгор Ярмолюк

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