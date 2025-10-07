Челсі цікавиться гравцем збірної України

Півзахисник Брентфорда та гравець національної збірної України Єгор Ярмолюк може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє TeamTalk.

Лондонський Челсі зацікавлений у трансфері 20-річного українця, розглядаючи його як потенційне посилення для центральної лінії поля.

Однак Брентфорд має намір утримати талановитого хавбека щонайменше до літа, тож узимку перехід навряд чи відбудеться. Якщо ж угода все-таки стане можливою, клубу-покупцеві доведеться заплатити близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Окрім Челсі, інтерес до Ярмолюка виявляють також Манчестер Юнайтед і Тоттенгем.

У поточному сезоні на рахунку Єгора – дев’ять поєдинків і одна результативна передача. Також Ярмолюк стабільно отримує виклики до національної збірної України.

Раніше український півзахисник не зумів дограти матч проти Манчестер Сіті через травму.