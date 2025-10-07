Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Челсі цікавиться гравцем збірної України

Володимир Варуха — 7 жовтня 2025, 08:22
Челсі цікавиться гравцем збірної України
Єгор Ярмолюк
Brentford FC

Півзахисник Брентфорда та гравець національної збірної України Єгор Ярмолюк може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє TeamTalk.

Лондонський Челсі зацікавлений у трансфері 20-річного українця, розглядаючи його як потенційне посилення для центральної лінії поля.

Однак Брентфорд має намір утримати талановитого хавбека щонайменше до літа, тож узимку перехід навряд чи відбудеться. Якщо ж угода все-таки стане можливою, клубу-покупцеві доведеться заплатити близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Окрім Челсі, інтерес до Ярмолюка виявляють також Манчестер Юнайтед і Тоттенгем.

У поточному сезоні на рахунку Єгора дев’ять поєдинків і одна результативна передача. Також Ярмолюк стабільно отримує виклики до національної збірної України.

Раніше український півзахисник не зумів дограти матч проти Манчестер Сіті через травму.

Брентфорд Челсі Єгор Ярмолюк

Єгор Ярмолюк

Ярмолюк через травму не зміг дограти матч проти Манчестер Сіті
ПСЖ Забарного зустрінеться з Ліллем, Миколенко проти кривдника Динамо, Ярмолюк випробує Манчестер Сіті
Українським хавбеком серйозно цікавляться клуби АПЛ, Серії А та Бундесліги
Ярмолюк претендує на звання найкращого гравця місяця у Брентфорді
АПЛ. Брентфорд з асистом Ярмолюка переграв МЮ, Ліверпуль програв Крістал Пелес, Ноттінгем із Зінченком поступився Сандерленду

Останні новини