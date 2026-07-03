ЧС-2026 побив історичний рекорд за кількістю автоголів у межах одного турніру

Чемпіонат світу-2026 з футболу побив рекорд за кількістю м'ячів, забитих у власні ворота.

Про це повідомляє OptaAnalyst.

Цей результат було побито після того, як правий захисник збірної Єгипту Мохамед Хані забив у власні ворота у матчі 1/16 фіналу ЧС‑2026 проти Австралії.

Хані також став другим гравцем, який забив два автоголи на одному чоловічому чемпіонаті світу, після болгарина Івана Вуцова у 1966 році.

Попередній рекорд було встановлено на ЧС‑2018 – тоді команди забили 12 автоголів у 64 матчах.

Напередодні повідомлялося, що ФІФА серйозно розглядає можливість перенесення матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу між збірними Англії та Мексики.