Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

ЧС-2026 побив історичний рекорд за кількістю автоголів у межах одного турніру

Олексій Мурзак — 3 липня 2026, 22:47
ЧС-2026 побив історичний рекорд за кількістю автоголів у межах одного турніру
FIFA

Чемпіонат світу-2026 з футболу побив рекорд за кількістю м'ячів, забитих у власні ворота.

Про це повідомляє OptaAnalyst.

Цей результат було побито після того, як правий захисник збірної Єгипту Мохамед Хані забив у власні ворота у матчі 1/16 фіналу ЧС‑2026 проти Австралії.

Хані також став другим гравцем, який забив два автоголи на одному чоловічому чемпіонаті світу, після болгарина Івана Вуцова у 1966 році.

Попередній рекорд було встановлено на ЧС‑2018 – тоді команди забили 12 автоголів у 64 матчах.

Напередодні повідомлялося, що ФІФА серйозно розглядає можливість перенесення матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу між збірними Англії та Мексики.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

ФІФА може перенести один з матчів 1/8 фіналу плейоф ЧС-2026 на іншу дату
Колумбія – Гана: прогноз букмекерів на матч 1/16 фіналу ЧС-2026
Ямал: Іспанія не боїться жодної збірної
Легендарний хавбек: Збірна Німеччини втратила ідентичність і бойовий дух
"Ми могли б виграти ще пару чемпіонатів світу": як Іспанія намагалася заграти Мессі

Останні новини