Є ножове поранення: двоє вболівальників Челсі потрапили до лікарні у Неаполі
Двоє вболівальників Челсі потрапили до лікарні внаслідок сутички із фанатами Наполі напередодні матчу Ліги чемпіонів.
Про це повідомили у Sky Sports та підтвердила пресслужба лондонців.
За інформацією ЗМІ, один з представників "синіх" отримав ножове поранення. Також були повідомлення, що італійці застосовували до британських фанатів кастети й бити.
Челсі повідомив, що життю постраждалих загрози немає та закликав усіх своїх вболівальників бути вкрай обережними у Неаполі.
Нагадаємо, матч між лондонцями та "партенопейцями" відбудеться сьогодні, 28 січня о 22:00 за київським часом. Челсі наразі посідає 8 місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів, а Наполі розмістився на 25 позиції та ризикує залишитись без євровесни.
Раніше повідомлялось, що матч чемпіоната Аргентини завершився масовою бійкою та застосуванням сльозогінного газу.