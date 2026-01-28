Є ножове поранення: двоє вболівальників Челсі потрапили до лікарні у Неаполі

Двоє вболівальників Челсі потрапили до лікарні внаслідок сутички із фанатами Наполі напередодні матчу Ліги чемпіонів.

Про це повідомили у Sky Sports та підтвердила пресслужба лондонців.

За інформацією ЗМІ, один з представників "синіх" отримав ножове поранення. Також були повідомлення, що італійці застосовували до британських фанатів кастети й бити.

Челсі повідомив, що життю постраждалих загрози немає та закликав усіх своїх вболівальників бути вкрай обережними у Неаполі.

The club is aware of an incident that took place on Tuesday evening in Naples.



Two fans are being treated in hospital, having sustained non-life-threatening injuries.



The club would like to remind all supporters to exercise extreme caution whilst in the city and take note of… — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 27, 2026

Нагадаємо, матч між лондонцями та "партенопейцями" відбудеться сьогодні, 28 січня о 22:00 за київським часом. Челсі наразі посідає 8 місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів, а Наполі розмістився на 25 позиції та ризикує залишитись без євровесни.

Раніше повідомлялось, що матч чемпіоната Аргентини завершився масовою бійкою та застосуванням сльозогінного газу.