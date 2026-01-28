Українська правда
Є ножове поранення: двоє вболівальників Челсі потрапили до лікарні у Неаполі

Володимир Максименко — 28 січня 2026, 17:52
Двоє вболівальників Челсі потрапили до лікарні внаслідок сутички із фанатами Наполі напередодні матчу Ліги чемпіонів. 

Про це повідомили у Sky Sports та підтвердила пресслужба лондонців.

За інформацією ЗМІ, один з представників "синіх" отримав ножове поранення. Також були повідомлення, що італійці застосовували до британських фанатів кастети й бити.

Челсі повідомив, що життю постраждалих загрози немає та закликав усіх своїх вболівальників бути вкрай обережними у Неаполі.

Нагадаємо, матч між лондонцями та "партенопейцями" відбудеться сьогодні, 28 січня о 22:00 за київським часом. Челсі наразі посідає 8 місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів, а Наполі розмістився на 25 позиції та ризикує залишитись без євровесни.

Раніше повідомлялось, що матч чемпіоната Аргентини завершився масовою бійкою та застосуванням сльозогінного газу.

