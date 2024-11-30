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Легіонер ЛНЗ – про війну: Це розриває серце навіть людини зі сторони

Ігор Чернявський — 30 листопада 2024, 10:17
Легіонер ЛНЗ – про війну: Це розриває серце навіть людини зі сторони
ФК ЛНЗ

Півзахисник ЛНЗ Мухаррем Яшарі приймає близько до серця жахливі події війни.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу", відповідаючи на питання про повітряні тривоги.

"Так, це було трохи болісно, але зараз це нормально для мене. Проте, знову ж таки, я роблю свою роботу – граю в футбол. А от українцям дуже співчуваю, ви тут живете, страждаєте. Це розриває серце навіть людини зі сторони", – сказав Яшарі.

Також 26-річний хавбек обрав з-поміж Динамо та Шахтаря та виділив найкращого півзахисника чемпіонату України.

"Шахтар для мене найкраща команда тут. Для мене Судаков просто дивовижний. Класний футболіст. Але я хотів би додати, що легко в УПЛ не буває і в кожній команді є на кого звернути увагу", – вважає Мухаррем.

Нагадаємо, Яшарі приєднався до ЛНЗ на початку 2024 року. Останнім часом півзахисника черкаського клубу почали регулярно викликати до збірної Косова. В нещодавньому матчі проти Литви він став головною дієвою особою гри, забивши переможний гол та отримавши червону картку.

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