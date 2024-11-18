Хорватія та Португалія зіграли внічию, збірна Сан-Марино забила 3 голи: результати матчів 6 туру Ліги націй

У понеділок, 18 листопада, відбулися дев'ять матчів заключного шостого туру групового етапу Ліги націй-2024/25.

Найцікавішим поєдинком у Лізі А була зустріч між Сербією та Данією, оскільки ці команди боролися за вихід у плейоф. Гості відстояли потрібну для себе нічию. Також внічию завершилася гра між хорватами та португальцями.

У групі 4 Іспанія та Шотландія на останніх секундах зуміли вирвати перемогу над своїми опонентами.

Варто відзначити тріумф збірної Косова над Литвою. Єдиний гол за косоварів забив Мухаррем Яшарі, який представляє черкаський ЛНЗ. Символічно, але він міг перетворитися на антигероя, оскільки під кінець першого тайму отримав червону картку, але його напарники втримали потрібний результат.

Збірна Сан-Маріно провела, напевно, найкращий матч у своїй історії. Команда на виїзді обіграла Ліхтенштейн, пропустивши першими.

Ліга націй УЄФА-2024/25

6 тур, 18 листопада

Ліга А

Група 1

Хорватія – Португалія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Фелікс (33), 1:1 – Гвардіол (66)

Польща – Шотландія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Макгінн (3), 1:1 – Пентковський (59), 1:2 – Робертсон (90+3)

Група 4

Іспанія – Швейцарія 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Піно (32), 1:1 – Монтейро (63), 2:1 – Хіль (68), 2:2 – Зекірі (85, пен), 3:2 – Сарагоса (90+3, пен)

Сербія – Данія 0:0

Ліга С

Група 2

Румунія – Кіпр 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Бірлігія (2), 2:0 – Марін (52), 2:1 – Піттас (52), 3:1 – Марін (80), 4:1 – Коман (83)

Вилучення: ... – Лафаіс (77)

Косово – Литва 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Яшарі (5)

Вилучення: Яшарі (45+1) – ...

Група 3

Люксембург – Північна Ірландія 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Прайс (19), 0:2 – Бредлі (50), 1:2 – Корач (72), 2:2 – Родрігеш (75)

Болгарія – Білорусь 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Панайотов (12), 1:1 – Мартинович (70)

Ліга Д

Ліхтенштейн – Сан-Марино 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 – Зеле (40), 1:1 – Лаззарі (46), 1:2 – Нанні (66, пен), 1:3 – Голінуччі (76)

Зазначимо, що збірна України матч шостого туру Ліги націй проведе завтра, 19 листопада.

Гра розпочнеться о 21:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, у вересневих матчах українці поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3). У 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.

А напередодні українці не зуміли втримати перемогу над грузинами. Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці. В матчі з албанцями "синьо-жовтим" необхідна лише перемога.