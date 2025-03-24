Ярмолюк став 11-м дебютантом збірної України за часів Реброва
Єгор Ярмолюк
Фото: Дан Балашов (УАФ)
21-річний півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк дебютував за збірну України в першому матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії (3:1).
Про це повідомляє УАФ.
Хавбек на 62-й хвилині замінив травмованого Олексія Сича й став 11-м дебютантом синьо-жовтих у 24-х поєдинках під орудою Сергія Реброва.
Дебютанти збірної України за час роботи Сергія Реброва
- 2023 рік — Владислав Ванат, Єгор Назарина.
- 2024 рік — Володимир Бражко, Олексій Гуцуляк, Максим Таловєров, Владислав Кабаєв, Іван Калюжний, Олександр Назаренко, Дмитро Криськів, Олексій Сич.
- 2025 рік – Єгор Ярмолюк
Нагадаємо, "синьо-жовті" не змогли проти Бельгію у плейоф Ліги націй, українці виграли першу зустріч – 3:1, проте в гостях українці зазнали розгромної поразки 0:3.
Напередодні українська команда дізналася ім'я останнього суперника у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Збірна України опинилася в групі D.