Ярмолюк став 11-м дебютантом збірної України за часів Реброва

21-річний півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк дебютував за збірну України в першому матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії (3:1).

Про це повідомляє УАФ.

Хавбек на 62-й хвилині замінив травмованого Олексія Сича й став 11-м дебютантом синьо-жовтих у 24-х поєдинках під орудою Сергія Реброва.

Дебютанти збірної України за час роботи Сергія Реброва

2023 рік — Владислав Ванат, Єгор Назарина.

2024 рік — Володимир Бражко, Олексій Гуцуляк, Максим Таловєров, Владислав Кабаєв, Іван Калюжний, Олександр Назаренко, Дмитро Криськів, Олексій Сич.

2025 рік – Єгор Ярмолюк

Нагадаємо, "синьо-жовті" не змогли проти Бельгію у плейоф Ліги націй, українці виграли першу зустріч – 3:1, проте в гостях українці зазнали розгромної поразки 0:3.

Напередодні українська команда дізналася ім'я останнього суперника у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Збірна України опинилася в групі D.