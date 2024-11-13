Ярмолюк розповів, що йому сказав Ребров після виклику в збірну України

Півзахисник англійського Брентфорда Єгор Ярмолюк розповів, що головний тренер збірної України Сергій Ребров попросив його не хвилюватися через дебютний виклик у національну команду.

Про це гравець повідомив у коментарі для УАФ.

"Ребров привітав мене, сказав, щоб без мандражику, адже все буде добре. Чи був мандраж? В кожної людини, яка потрапила до національної збірної буде мандраж на першому тренуванні, як мінімум. Але тренування мені сподобалось. Всі дружні, добре попрацювали, і з добрим результатом їдемо в готель", – сказав Ярмолюк.

В листопаді на "синьо-жовтих" чекають виїзні матчі проти Грузії (16 листопада о 19:00 за київським часом) та Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці.