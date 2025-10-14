Ярмолюк: Головне, що ми заробили три очки

Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк поділився своїми враженнями після перемоги над Азербайджаном. Для молодого гравця цей матч мав особливе значення – він повернувся на поле після пропущеної через травму гри з Ісландією.

Слова футболіста цитує сайт UA-Football.

"Головне, що ми заробили ці три очки, це для нас найголовніше. Почувався добре, звісно, була нелегка гра для мене, оскільки я не тренувався пару днів, але вже повернувся у склад", – сказав Ярмолюк.

Півзахисник відзначив, що зустріч з Азербайджаном суттєво відрізнялася від попереднього матчу. Суперник обрав оборонну тактику, через що українцям було складно знаходити вільні зони та створювати моменти.

Також Ярмолюк визнав, що пропущений наприкінці поєдинку гол став неприємним моментом і водночас уроком для команди. За його словами, збірна повинна бути уважнішою до дрібниць, адже саме такі епізоди вирішують долю великих матчів.

Нагадаємо, Єгор Ярмолюк пропустив гру проти Ісландії через травму, але у матчі з Азербайджаном відіграв 84 хвилини, допомігши Україні здобути важливу перемогу та зберегти друге місце у відборі.