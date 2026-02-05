Українська правда
Згадав улюблений клуб дитинства: Ярмолюк висловився про можливий трансфер з Брентфорда

Денис Іваненко — 5 лютого 2026, 16:17
Єгор Ярмолюк
Getty Images

Український футболіст Брентфорда Єгор Ярмолюк зізнався, чи відомо йому щось про інтерес з боку інших клубів.

Про це він розповів для ютуб-каналу Ігоря Циганика.

У сезоні-2025/2026 півзахисник має стабільну ігрову практику та демонструє хороший рівень гри. Через це у ЗМІ ходить чимало чуток про його можливий перехід на підвищення, зокрема, називались Манчестер Юнайтед і Тоттенгем.

21-річний уродженець Дніпропетровщини заявив, що йому приємні такі розмови. Проте наразі він думає лише про свій розвиток і не відволікається на чутки.

"Так, звісно, приємно чути, коли мене з кимось пов'язують, хтось цікавиться, але я сфокусований на своїй грі у Брентфорді саме зараз. Я все знаю, так само як і ви, з інстаграму, коли щось прочитаю.


Я намагаюся розвиватися, прогресувати. Я вважаю, що якщо ти прогресуєш, розвиваєшся, працюєш, то завжди прийде до тебе якийсь варіант, гарний клуб, буде якась можливість – і тоді ми вже будемо розмовляти про це", – сказав Ярмолюк.

Українець також зізнався, що з дитинства вболівав за Барселону та хотів би потрапити у майбутньому до цієї команди.

Нагадаємо, що напередодні Ярмолюк вийшов на третє місце серед українців за кількістю зіграних матчів в АПЛ. Він випередив Олега Лужного.

