Український півзахисник англійського Брентфорда Єгор Ярмолюк відреагував на дебютний виклик у збірну України на вирішальні матчі Ліги націй.

Цитує гравця "Український футбол".

"Звичайно, емоції були позитивними. Дуже задоволений цим і дуже чекаю на можливість потрапити до табору збірної. Про виклик мені повідомив адміністратор збірної. Зараз готуюся до чергового матчу в клубі та чекаю на поїздки до збірної", – розповів футболіст.

Також футболіст відповів на запитання про суперників "синьо-жовтих у Лізі націй – Грузії та Албанії.

"Проти будь-якої збірної важко грати, адже туди потрапляють найкращі гравці своїх країн. Наша справа – підготуватися якомога сильніше та продемонструвати свою кращу гру. Так, усі знають лідерів наших суперників, але я не буду нікого виокремлювати. Коли граєш за збірну, маєш подвійну мотивацію, і кожен виходить на поле з віддачею не на 100, а на 200 відсотків. Маємо бути сконцентрованими на собі та грати у свій футбол", – сказав Ярмолюк.

В листопаді на "синьо-жовтих" чекають виїзні матчі проти Грузії (16 листопада о 19:00 за київським часом) та Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що Сергій Ребров довикликав капітана Динамо у збірну України через травму Віктора Циганкова.