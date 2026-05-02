АПЛ. Ярмолюк допоміг Брентфорду розгромити Вест Гем, перемога Ньюкасла

У суботу, 2 травня, продовжився 35-й тур АПЛ сезону-2025/26. Вест Гем, який бореться за виживання, зазнав поразки 0:3 від Брентфорда Єгора Ярмолюка. Сам українець вийшов у основі своєї команди та провів на полі всі 90 хвилин.

Остання команда чемпіонату, Вулвергемптон, у більшості не зуміла обіграти Сандерленд. Ньюкасл вдома виявився сильнішим за Брайтон.

Чемпіонат Англії – АПЛ

35 тур, 2 травня

Брентфорд – Вест Гем – 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 15 Мавропанос (автогол), 2:0 – 52 Тьяго (з пенальті), 3:0 – 82 Дамсгор

Вулвергемптон – Сандерленд – 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 17 Мукіеле, 1:1 – 54 Буено

Вилучення: 24 Баллард (Сандерленд)

Ньюкасл – Брайтон – 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 12 Осула, 2:0 – 24 Берн, 2:1 – 61 Хіншелвуд, 3:1 – 90+6 Барнс

Ігровий день завершиться лондонським дербі, у якому Арсенал прийматиме Фулгем, початок – о 19:30 за Києвом. Напередодні 35 тур стартував з перемоги Лідса над Бернлі.