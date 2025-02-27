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Сподіваюсь, що його виправдають: Ярмоленко – про допінг Мудрика

Олександр Булава — 27 лютого 2025, 09:55
Сподіваюсь, що його виправдають: Ярмоленко – про допінг Мудрика
Михайло Мудрик
Getty Images

Півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко відреагував на ситуацію з футболістом збірної України Михайлом Мудриком, який здав позитивний тест на допінг.

Про це футболіст розповів в інтерв'ю GG.Спорт.

"Я впевнений, що він не вживав ніякого допінгу. Я не знаю, як так сталось...

Сподіваюсь, що його виправдають і він продовжить грати у футбол та отримувати задоволення. Тому що я знаю наскільки він любить цю гру", – розповів Ярмоленко.

Як відомо, у грудні минулого року Мудрик здав позитивну допінг-пробу. Лондонський клуб відсторонив від тренувань гравця, а також розпочав власне розслідування.

Попри відсторонення українця від ігор Челсі вніс гравця у заявку на плейоф Ліги конференцій.

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