Сподіваюсь, що його виправдають: Ярмоленко – про допінг Мудрика

Півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко відреагував на ситуацію з футболістом збірної України Михайлом Мудриком, який здав позитивний тест на допінг.

Про це футболіст розповів в інтерв'ю GG.Спорт.

"Я впевнений, що він не вживав ніякого допінгу. Я не знаю, як так сталось...

Сподіваюсь, що його виправдають і він продовжить грати у футбол та отримувати задоволення. Тому що я знаю наскільки він любить цю гру", – розповів Ярмоленко.