Шовковський: Ярмоленко не був моїм помічником

Колишній головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський зізнався, що не отримував належної підтримки від лідера команди, Андрія Ярмоленка.

Про це фахівець розповів на ютуб-каналі Дениса Бойка.

"Андрій Ярмоленко, при всій повазі до нього, він не був моїм помічником. Так, він був лідером, а він не був моїм помічником. Це, мабуть, той момент, який десь був моїм розчаруванням.

У нас були робочі стосунки, але вони не були тими, якими можна було б підпитуватися. І це, в першу чергу, було в тренувальному процесі. Це не тільки Андрія стосується –ще деякі... Я не хочу піднімати той мул, який вже осів", – заявив Шовковський.