Правильне рішення: Маркевич – про завершення кар'єри Ярмоленком

Колишній головний тренер Карпат та збірної України Мирон Маркевич вважає, що 36-річний ветеран київського Динамо Андрій Ярмоленко вибрав правильний момент, щоб завершити кар'єру.

Цитує наставника 24 канал.

"Ярмоленко багато дав Динамо і футболу взагалі, але це доля кожного футболіста, що рано чи пізно доведеться завершити кар'єру. Я думаю, що це правильне рішення", – сказав тренер.

Також Маркевич відреагував на чутки про те, що Ярмоленко може стати спортивним директором Динамо.

"Це цікава робота, і, напевно, він готувався чи готується до цього. Ярмоленко був класним футболістом, і йому легше буде шукати дійсно гідних гравців для київського Динамо", – розповів Маркевич.

У поточному сезоні Ярмоленко провів 20 матчів та забив 4 голи. Наразі півзахисник киян залишається єдиним з чинних футболістів, які в теорії можуть перебити рекорд та очолити список найкращих бомбардирів чемпіонату України – йому бракує 9 голів, щоб зрівнятися з Максимом Шацьких (124 голи).

