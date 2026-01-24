Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Правильне рішення: Маркевич – про завершення кар'єри Ярмоленком

Олександр Булава — 24 січня 2026, 17:43
Правильне рішення: Маркевич – про завершення кар'єри Ярмоленком
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо

Колишній головний тренер Карпат та збірної України Мирон Маркевич вважає, що 36-річний ветеран київського Динамо Андрій Ярмоленко вибрав правильний момент, щоб завершити кар'єру.

Цитує наставника 24 канал.

"Ярмоленко багато дав Динамо і футболу взагалі, але це доля кожного футболіста, що рано чи пізно доведеться завершити кар'єру. Я думаю, що це правильне рішення", – сказав тренер.

Також Маркевич відреагував на чутки про те, що Ярмоленко може стати спортивним директором Динамо.

"Це цікава робота, і, напевно, він готувався чи готується до цього. Ярмоленко був класним футболістом, і йому легше буде шукати дійсно гідних гравців для київського Динамо", – розповів Маркевич.

У поточному сезоні Ярмоленко провів 20 матчів та забив 4 голи. Наразі півзахисник киян залишається єдиним з чинних футболістів, які в теорії можуть перебити рекорд та очолити список найкращих бомбардирів чемпіонату України – йому бракує 9 голів, щоб зрівнятися з Максимом Шацьких (124 голи).

Раніше Артем Мілевський назвав причину, з якої Ярмоленка перестали викликати до збірної України.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Андрій Ярмоленко Мирон Маркевич

Динамо Київ

Трабзонспор у випадку відходу Батагова спробує підписати захисника Динамо
Карпати підписали гравця юнацької збірної України, що грав на Євро-2024
Діалло оцінив своє повернення в Динамо після оренди в Хапоелі
Динамо може підписати найкращого бомбардира Ліги конференцій минулого сезону – журналіст
Він вдарив мою дружину: Михайличенко прокоментував скандал зі звинуваченням у побитті сантехніка

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік