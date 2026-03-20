Чи поб'є Ярмоленко абсолютний рекорд УПЛ: ексзірка Динамо зробив упевнений прогноз

Колишній форвард київського Динамо Олег Саленко висловився про Андрія Ярмоленка.

Лідер "біло-синіх" напередодні вийшов на третє місце в гонці бомбардирів Української Прем'єр-ліги за всю історію. Експерт спрогнозував, чи зможе 36-річний вінгер очолити престижний рейтинг.

"З таким рівнем футболу я навіть не сумніваюся, що Андрій перепише історію. З такою обороною, як, наприклад, в Олександрії, Ярмоленко сам може обіграти половину команди. Головне, щоб у решті матчів чемпіонату лідер Динамо не отримав травму", – сказав Саленко.

Нагадаємо, що в матчі проти Олександрії (5:0) Ярмоленко забив свій 119-й гол в УПЛ. Від рекорду Максима Шацьких його відділяє п'ять м'ячів.

Наступну гру Динамо проведе 4 квітня. Суперниками киян будуть львівські Карпати.