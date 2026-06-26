Яремчук поїде на передсезонні збори Олімпіакоса

Нападник збірної України Роман Яремчук візьме участь у передсезонних зборах Олімпіакоса.

Про це повідомляє Sport24.gr.

Яремчук провів другу половину минулого сезону в оренді в Ліоні. Французький клуб намагався викупити форварда у Олімпіакоса, проте сторони не домовилися щодо суми трансферу.

Майбутнє Яремчука залишається невизначеним, проте головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар викликав 30-річного українця на передсезонні збор команди в Нідерландах, які пройдуть з 3 до 11 та з 15 до 25 липня. Команда збереться на своїй тренувальній базі 29 червня для проходження медогляду.

Раніше повідомлялося про те, що Яремчук може залишитися в Олімпіакосі, якщо погодиться на роль запасного форварда з обмеженою кількістю ігрової практики.