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Яремчук може залишитися в Олімпіакосі за однієї умови

Олег Дідух — 9 червня 2026, 16:50
Яремчук може залишитися в Олімпіакосі за однієї умови
Роман Яремчук
Getty Images

Нападник збірної України Роман Яремчук може залишитися в грецькому Олімпіакосі після повернення з оренди в Ліоні.

Про це повідомляє Sport24.gr.

За їхньою інформацією, Олімпіакос не шукатиме для Яремчука новий клуб, якщо українець погодиться на роль резервіста з обмеженою кількістю ігрової практики. Головний тренер команди Хосе Луїс Менділібар розраховує, що Яремчук братиме участь у передсезонному зборі в Нідерландах.

Нагадємо, другу половину сезону-2025/26 Яремчук провів у оренді в Ліоні, де відзначився 5 голами та 1 асистом у 14 матчах. Французький клуб відмовився активовувати опцію викупу в 5 мільйонів євро, і намагався домовитися з Олімпіакосом щодо меншої суми, проте зазнав невдачі.

Олімпіакос Роман Яремчук

Роман Яремчук

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