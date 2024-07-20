Яремчук ухвалив остаточне рішення щодо переходу в Трабзонспор

Нападник збірної України та бельгійського Брюгге виключив свій перехід у чемпіонат Туреччини.

Про це повідомив журналіст Лоренцо Лепоре.

28-річний відхилив пропозицію переходу в Трабзонспор. Футболіст хоче знайти команду поза турецькою Суперлігою.

У сезоні-2023/24 Яремчук виступав на правах оренди за іспанську Валенсію. На його рахунку 29 матчів, в яких він відзначився 4 голами. На Євро-2024 форвард збірної України забив переможний гол у ворота Словаччини.

Раніше повідомлялося, що Роман чекає на пропозиції від клубів з топ-5 чемпіонатів. Окрім того, форвард не поїхав на передсезонні збори з Брюгге.