Яремчук пропустить літні збори Брюгге

Український форвард Брюгге Роман Яремчук не відправився на збори разом з командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Брюгге у складі 31 гравця поїхав готуватися до нового сезону в нідерландський Брабант. Яремчук до цього списку не потрапив.

Раніше повідомлялося, що український нападник відмовився від переходу в турецький Трабзонспор. 28-річний форвард хотів би повернутися у Валенсію, за яку виступав на правах оренди, але розуміє, що це малоймовірно.

Гравцем наразі цікавиться Болонья та Брест, які кваліфікувалися в Лігу чемпіонів. У сезоні-2023/24 Яремчук взяв участь у 29 матчах Валенсії та записав на свій рахунок 4 голи. На Євро-2024 форвард збірної України забив переможний гол у ворота Словаччини.