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Яремчук відмовився від трансферу у клуб Серії А – ЗМІ

Володимир Максименко — 22 січня 2025, 14:45
Яремчук відмовився від трансферу у клуб Серії А – ЗМІ
Роман Яремчук
УАФ

Нападник Олімпіакоса та збірної України Роман Яремчук відмовився від переходу у клуб Серії А.

Про це повідомляє Europa Calcio.

Венеція та Олімпіакос домовились про трансфер форварда за 500 тисяч євро. Виплата могла зрости до 3-4 мільйонів, залежно від успіхів українця.

Очікувалось, що Роман стане заміною Жоелю Пох'янпало, який на межі переходу у Палермо.

Втім, від такого розвитку кар'єри відмовився сам Яремчук. Футболіст вирішив дочекатись більш привабливої пропозиції.

У поточному сезоні Яремчук провів за Олімпіакос 14 матчів у всіх турнірах, проте лише двічі опинявся в стартовому складі. За цей час він встиг забити два голи.

Раніше головний тренер грецького клубу прокоментував малу кількість ігрового часу в українця.

Венеція Олімпіакос Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Роман Яремчук

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