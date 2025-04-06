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Не зумів забити команді Луческу: Яремчук – найкращий у складі Олімпіакоса в грі з ПАОКом

Руслан Травкін — 6 квітня 2025, 22:22
Не зумів забити команді Луческу: Яремчук – найкращий у складі Олімпіакоса в грі з ПАОКом
Роман Яремчук (праворуч)
facebook.com/OlympiacosFC

Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук відіграв усі 90 хвилин у матчі чемпіонату Греції проти ПАОКа, який тренує Разван Луческу. 

Його клуб зазнав поразки з рахунком 1:2, але форвард отримав найвищий бал від аналітичного порталу SofaScore – 7,1 бали.

Також 7,0 отримав центрбек Давід Карму. Всі інші гравців "червоно-білих" отримали менше семи балів.

Роман 29 разів торкнувся м'яча, віддав 8 точних пасів із 19 (42%). Він виграв 4 з 5 дуелей на землі, а також 3 із 6 верхових дуелей.

Для Яремчука це 28 матч у всіх турнірах за клуб цього сезону. Він забив 8 голів і віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно наставник Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар похвалив українця

Олімпіакос Роман Яремчук SofaScore

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