Не зумів забити команді Луческу: Яремчук – найкращий у складі Олімпіакоса в грі з ПАОКом

Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук відіграв усі 90 хвилин у матчі чемпіонату Греції проти ПАОКа, який тренує Разван Луческу.

Його клуб зазнав поразки з рахунком 1:2, але форвард отримав найвищий бал від аналітичного порталу SofaScore – 7,1 бали.

Також 7,0 отримав центрбек Давід Карму. Всі інші гравців "червоно-білих" отримали менше семи балів.

Роман 29 разів торкнувся м'яча, віддав 8 точних пасів із 19 (42%). Він виграв 4 з 5 дуелей на землі, а також 3 із 6 верхових дуелей.

Для Яремчука це 28 матч у всіх турнірах за клуб цього сезону. Він забив 8 голів і віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно наставник Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар похвалив українця.