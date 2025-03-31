Тренер Олімпіакоса: Яремчук від початку сезону працював без перерви

Головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар похвалив Романа Яремчука за гру з Панатінаїкосом. Український нападник оформив дубль у важливому матчі.

Слова Меділібара наводить пресслужба "легенд".

"Яремчук – гравець, який від початку сезону працював без перерви, не висловлюючи своєї думки і не вимагаючи нічого, не підвищуючи голосу і не просячи нічого понад те, що він отримував. Від нападника ми не просто отримуємо гол, Яремчук робить на полі набагато більше, що було видно з його першого забитого голу.

Хтось може сказати, що це вина воротаря, але якщо нападник не йде за м'ячем, голу не буде. Ми попросили його бути агресивним і пресингувати, і він показав, що може це робити.

Він міг піти взимку? Ми повинні поважати кожного. Чого я не хочу робити, так це ставитися до людини так, ніби вона ніщо. У його випадку, оскільки нападник може не забивати в якийсь період або грати не дуже добре, ви не можете просто повернутися до нього спиною, дати йому спокій і вигнати, особливо якщо він хороший хлопець.

Навіть якщо справи йдуть не так, як хотілося б, хороший характер у команді завжди їй допомагає", – сказав іспанський фахівець.