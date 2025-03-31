Тренер Олімпіакоса: Яремчук від початку сезону працював без перерви
Головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар похвалив Романа Яремчука за гру з Панатінаїкосом. Український нападник оформив дубль у важливому матчі.
Слова Меділібара наводить пресслужба "легенд".
"Яремчук – гравець, який від початку сезону працював без перерви, не висловлюючи своєї думки і не вимагаючи нічого, не підвищуючи голосу і не просячи нічого понад те, що він отримував. Від нападника ми не просто отримуємо гол, Яремчук робить на полі набагато більше, що було видно з його першого забитого голу.
Хтось може сказати, що це вина воротаря, але якщо нападник не йде за м'ячем, голу не буде. Ми попросили його бути агресивним і пресингувати, і він показав, що може це робити.
Він міг піти взимку? Ми повинні поважати кожного. Чого я не хочу робити, так це ставитися до людини так, ніби вона ніщо. У його випадку, оскільки нападник може не забивати в якийсь період або грати не дуже добре, ви не можете просто повернутися до нього спиною, дати йому спокій і вигнати, особливо якщо він хороший хлопець.
Навіть якщо справи йдуть не так, як хотілося б, хороший характер у команді завжди їй допомагає", – сказав іспанський фахівець.
Зазначимо, що за цей поєдинок чемпіонату Греції Роман отримав високу оцінку від аналітичного порталу SofaScore.
Для форварда, який приєднався до Олімпіакоса влітку, це був 27 матч за клуб. Він забив 8 голів і віддав 2 результативні передачі.