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Результат приходить тоді, коли ти віддаєш усе заради мети: Яремчук – про дубль у ворота Панатінаїкоса

Руслан Травкін — 31 березня 2025, 07:45
Результат приходить тоді, коли ти віддаєш усе заради мети: Яремчук – про дубль у ворота Панатінаїкоса
Роман Яремчук
facebook.com/OlympiacosFC

Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук висловився про свій дубль у ворота Панатінаїкоса.

Свої думки він виклав в Instagram.

"Терпіння – важливо, але без чесної праці цей шлях не має сенсу.

Великий результат приходить тоді, коли ти віддаєш усе заради своєї мети і не боїшся працювати чесно, навіть коли ніхто не бачить", – написав нападник.

Зазначимо, що за цей поєдинок чемпіонату Греції Роман отримав високу оцінку від аналітичного порталу SofaScore.

Для форварда, який приєднався до Олімпіакоса влітку, це був 27 матч за клуб. Він забив 8 голів і віддав 2 результативні передачі. 

Олімпіакос Панатінаїкос Роман Яремчук

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