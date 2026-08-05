Новачок АПЛ здійснив рекордне підписання в своїй історії

Голкіпер грецького Олімпіакоса Константінос Цолакіс став гравцем Халл Сіті.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт розрахований на п'ять років – до кінця червня 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 23,3 мільйона євро. Це робить Цолакіса найдорожчим придбанням у історії Халл Сіті.

23-річний воротар є вихованцем Олімпіакоса, за першу команду зіграв 131 матч, чотири рази ставав чемпіоном Греції, а також виграв Кубок, Суперкубок Греції та Лігу конференцій сезону-2023/24. Також на рахунку Цолакіса 9 матчів за збірну Греції.

Нагадаємо, Халл Сіті за підсумками минулого сезону повернувся в АПЛ вперше з 2017 року, перемігши у фіналі плейоф Мідлсбро.